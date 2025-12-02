Congresso Pd lo stop di Bonaccini

«Un partito unito è premessa per unire il centrosinistra, per scrivere un programma di alternativa. Per me c’è questo da fare. Non un congresso anticipato perché Schlein è già forte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Congresso Pd, lo stop di Bonaccini

ORTONA- Si è concluso da poco il congresso cittadino del Partito democratico che ha eletto Michele Marchioli, 65 anni, ex sindacalista, è il nuovo segretario. Sono stati 53 i votanti, 51 voti per Marchioli e 2 per Rocco Casanova. - facebook.com Vai su Facebook

Dopo le Elezioni Regionali nel Pd a Napoli si litiga: scontro su segretario e congresso provinciale - Dopo le elezioni regionali in Campania (andate bene) nel Partito Democratico di Napoli si riaccendono le lotte interne per il congresso metropolitano ... Come scrive fanpage.it

Congresso anticipato Pd? Una mossa inutile: Schlein farebbe meglio a lasciar perdere - La segretaria dem avrebbe pure gioco facile a convocarlo dopo le Regionali, soprattutto se vincesse nelle Marche. Scrive lettera43.it

Pd in subbuglio in Sicilia. “Congresso farsa, regole violate”, serve l'intervento di Bonaccini e Orfini - Il presidente nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nei prossimi giorni sarà in Sicilia per discutere "del presente e del futuro del partito nell’Isola", attraversato da forti frizioni ... Scrive iltempo.it

Schlein: Pd partito plurale e perno della coalizione. E i big blindano la sua premiership - Il «correntone» di Franceschini, Orlando e Speranza nato a Montepulciano puntella la segretaria: è lei la candidata premier naturale. msn.com scrive

Congresso Pd Sicilia a rischio: dem spaccati sulle regole/ Voto senza scheda: ira minoranza contro Barbagallo - Lo avevamo già raccontato negli scorsi giorni che non sarebbe stato un Congresso semplice per il Pd in Sicilia quello che si è aperto il 15 maggio e che si dovrebbe concludere il prossimo 8 giugno ... Segnala ilsussidiario.net

Bonaccini, chi? Da presidente del Pd attacca i riformisti. L'idea di Schlein: Cuperlo al suo posto - Non è minoranza di Elly Schlein, non è ancora maggioranza, attacca i riformisti, i suoi ex compagni di strada, e non esclude adesso, in ... ilfoglio.it scrive