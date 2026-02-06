Bonaccini difende la sua campagna di ascolto, ribadendo che ogni critica riceve una risposta concreta e una controproposta. Il leader del Pd sottolinea l’importanza di costruire un’alternativa reale in Italia, non solo contro la destra, ma anche per un Paese più giusto e competitivo.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "In Italia dobbiamo costruire l'alternativa, che significa una coalizione non solo contro la destra, ma per una Italia più giusta, sostenibile, competitiva. Alternativa significa proprio questo: una idea di Paese, un progetto per il Paese. Ad ogni critica una controproposta". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd. "Bene dunque una grande campagna di ascolto e confronto come Elly ha lanciato nel Paese reale nelle prossime settimane, per raccogliere idee e proposte che possano servirci per il contributo che il Pd dovrà dare nella costruzione al programma con cui il centrosinistra dovrà presentarsi agli elettori nel 2027. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Bonaccini, 'bene campagna ascolto, ad ogni critica una controproposta'

Approfondimenti su Bonaccini Campagna Ascolto

Domani il Partito Democratico si riunisce in direzione a Roma.

Questa settimana il Partito Democratico avvia una campagna di ascolto tra i cittadini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bonaccini Campagna Ascolto

Argomenti discussi: Schlein lancia la campagna del Pd verso il 2027: via al no al referendum sulla giustizia.

Pd: Bonaccini, 'bene campagna ascolto, ad ogni critica una controproposta'Roma, 6 feb. (Adnkronos) - In Italia dobbiamo costruire l'alternativa, che significa una coalizione non solo contro la destra, ma per una Italia più giusta, sostenibile, competitiva. Alternativa sign ... iltempo.it

Pd: Bonaccini, 'cambiare Ue e superare unanimità'Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Non possiamo continuare a commentare troppe sconfitte socialiste negli ultimi anni in Europa, per questo dobbiamo darci da fare da europeisti convinti per cambiare e miglio ... lanuovasardegna.it

Ieri è stata una bellissima domenica di politica, partecipazione e convivialità. Come ha detto bene Stefano Bonaccini la politica è anche questo, dedicare tempo e attenzione alla nostra gente. Che ci chiede di stare uniti, di lavorare per un centrosinistra vero e facebook