La disputa tra Ravetto (Lega) e Ascani (Pd) alla Camera evidenzia come, in ambito parlamentare, le questioni procedurali possano essere influenzate anche da elementi esterni come la telefonia mobile. Questo episodio mette in luce le sfide quotidiane nel rispetto del regolamento e nell’organizzazione delle sedute, sottolineando l’importanza di un corretto equilibrio tra tecnologia e procedure istituzionali per garantire il buon funzionamento del Parlamento.

Esistono, nella vita parlamentare, momenti in cui il regolamento della Camera incontra la telefonia mobile, e da questo incontro nascono situazioni che richiederebbero l’intervento dell’Onu. La scena si è svolta ieri di buon mattino a Montecitorio. L’onorevole Laura Ravetto della Lega intrattiene una animata conversazione telefonica in Aula. La presidente di turno Anna Ascani, del Pd, dallo scranno più alto invita la collega a moderare i decibel. Primo richiamo. Secondo richiamo. Niente. La Ascani invia un commesso in missione diplomatica. Tentativo infruttuoso. Il volume resta quello che è. Si aggiunge, anzi, qualche segno di – per così dire – fastidio dell’onorevole Ravetto che provoca la reazione di Ascani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il volume della questione tra Ravetto (Lega) e Ascani (Pd) alla Camera

