Pd | Ruotolo ' regionali prova generale pronti a costruire alternativa a Meloni'
Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare Elly per quel suo essere testardamente unitari, per aver rimesso in piedi questo partito: oggi il Partito Democratico è tornato a crescere e può finalmente dire di essere pronto a costruire un'alternativa credibile al governo Meloni. E le regionali appena vinte sono state la prova generale della coalizione democratica, progressista e socialista con la quale costruire l'alternativa". Lo ha detto Sandro Ruotolo intervenendo a 'Costruire l'alterantiva' a Montepulciano. "Oggi siamo tornati a discutere seriamente, e questa è una buona notizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
#elezioniregionali2025 Ruotolo: dal sud un segnale al Governo - facebook.com Vai su Facebook
Pd: Ruotolo, 'regionali prova generale, pronti a costruire alternativa a Meloni' - "Vorrei ringraziare Elly per quel suo essere testardamente unitari, per aver rimesso in piedi questo partito: oggi il Partito Democratico è tornato a crescere e pu ... Lo riporta iltempo.it
Regionali: Ruotolo(Pd), destra gioca con le illusioni: promesse facili, condoni, sprechi - La Lega, con il ministro Calderoli in testa, ritorna a parlare di autonomia differenziata. Come scrive welfarenetwork.it
Elezioni regionali, balzo anche del Pd: «Siamo andati oltre ogni aspettativa» - Il centrodestra avrà anche fatto il vuoto, in termini meramente numerici, ma il centrosinistra bellunese che ha sostenuto Manildo presidente non esce affatto con le ossa rotte ... ilgazzettino.it scrive