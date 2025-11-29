Pd | Ruotolo ' regionali prova generale pronti a costruire alternativa a Meloni'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare Elly per quel suo essere testardamente unitari, per aver rimesso in piedi questo partito: oggi il Partito Democratico è tornato a crescere e può finalmente dire di essere pronto a costruire un'alternativa credibile al governo Meloni. E le regionali appena vinte sono state la prova generale della coalizione democratica, progressista e socialista con la quale costruire l'alternativa". Lo ha detto Sandro Ruotolo intervenendo a 'Costruire l'alterantiva' a Montepulciano. "Oggi siamo tornati a discutere seriamente, e questa è una buona notizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

