Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare Elly per quel suo essere testardamente unitari, per aver rimesso in piedi questo partito: oggi il Partito Democratico è tornato a crescere e può finalmente dire di essere pronto a costruire un'alternativa credibile al governo Meloni. E le regionali appena vinte sono state la prova generale della coalizione democratica, progressista e socialista con la quale costruire l'alternativa". Lo ha detto Sandro Ruotolo intervenendo a 'Costruire l'alterantiva' a Montepulciano. "Oggi siamo tornati a discutere seriamente, e questa è una buona notizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Ruotolo, 'regionali prova generale, pronti a costruire alternativa a Meloni'