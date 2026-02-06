Pausini suona l’inno nazionale all’apertura delle Olimpiadi a San Siro

Venerdì sera, a San Siro, Laura Pausini ha aperto le Olimpiadi di Milano-Cortina con l’inno di Mameli. La cantante italiana ha portato il suo talento sulla piazza davanti a migliaia di spettatori, emozionando il pubblico presente e chi seguiva in TV. L’evento ha dato il via ufficiale alla manifestazione sportiva più importante dell’anno.

Laura Pausini incanta San Siro con l'inno di Mameli all'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20.30, nel cuore dello stadio di San Siro, nel cuore della città che ospita le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Laura Pausini ha cantato l'inno nazionale con un entusiasmo e una forza raramente visti in una cerimonia d'apertura internazionale. La cantante romagnola, fresca della consegna del Tapiro d'Oro, ha dato un tocco emozionante alla cerimonia ufficiale, che vedeva come protagonista principale la celebrazione del movimento sportivo italiano in vista dei giochi invernali.

