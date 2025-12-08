San Zeno (Brescia), 8 dicembre 2025 – All'alba i Carabinieri hanno fatto irruzione in una sala slot di San Zeno di Brescia sorprendendo due rapinatori, un 20enne egiziano e un 28enne pakistano, entrambi armati di coltello e già in fuga con un bottino di 40.200 euro. Uno dei due aveva immobilizzato una guardia giurata, mentre il complice teneva una dipendente in ostaggio con la lama puntata alla gola. Alla vista dei militari, l'uomo ha opposto resistenza e ha minacciato i militari, ma è stato neutralizzato con il taser e bloccato, permettendo di liberare la donna illesa. L’operazione. I due erano arrivati a bordo di un' auto senza targhe, travisati e con guanti e maschere: tutto il materiale utilizzato, insieme ai coltelli, è stato sequestrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina in una sala slot a San Zeno, nel bresciano: arrestati due uomini che avevano preso dipendenti in ostaggio