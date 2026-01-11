San Vincenzo rapina in banca | arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Cecina in relazione alla rapina avvenuta il 29 dicembre 2025 presso la filiale di San Vincenzo della 'Castagneto Banca 1910'. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla cattura dei sospetti, contribuendo a garantire la sicurezza nella zona. L’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti dell’episodio e verificare eventuali collegamenti con altri fatti simili.

I carabinieri della compagnia di Cecina (Livorno) e del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato i due presunti responsabili della rapina avvenuta il 29 dicembre 2025 nella filiale di San Vincenzo della 'Castagneto Banca 1910' L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - San Vincenzo, rapina in banca: arrestati due uomini Leggi anche: San Vincenzo: rapina in banca, banditi legano impiegati e clienti Leggi anche: Rapina in una sala slot a San Zeno, nel bresciano: arrestati due uomini che avevano preso dipendenti in ostaggio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rapina da 330mila euro a San Vincenzo: arrestato a Novara il 43enne in fuga; Rapina in banca a San Vincenzo: un arresto a Novara; Filiale di Castagneto Banca rapinata a San Vincenzo, restituiti 300mila euro della refurtiva: Grazie ai carabinieri; Arrestato autore rapina di Castagneto Banca. Terrore in banca, rapina con clienti legati e immobilizzati a terra. Trovati i criminali: uno era in albergo sotto falsa identità - Secondo le indagini coordinate dalla procura di Livorno avrebbero agito in 2 riuscendo a rubare, terrorizzando lavoratori e clienti, circa 333mila euro ... lanazione.it

Rapina e terrore in banca: personale minacciato e legato, la banda porta via il denaro - Accade in provincia di Livorno, a San Vincenzo: due uomini hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura. lanazione.it

Secondo arresto per la rapina alla banca di San Vincenzo. I carabinieri hanno fermato un 24enne ritenuto coinvolto nel colpo da oltre 330mila euro. Il giovane è accusato di aver immobilizzato clienti e dipendenti con fascette da elettricista. Ora si trova ai domi - facebook.com facebook

Chi è l'uomo accusato di aver commesso la rapina il 29 dicembre - La sua vita precedente al colpo in banca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.