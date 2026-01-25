Esplode una bombola di gas agli Altipiani di Arcinazzo muore un 70enne

Nella giornata del 25 gennaio, agli Altipiani di Arcinazzo, tra le province di Roma e Frosinone, si è verificata una tragica esplosione di una bombola di gas che ha causato la morte di un uomo di 70 anni. L’incidente ha suscitato attenzione e attenzione nelle comunità locali, evidenziando i rischi legati alla gestione delle bombole di gas.

La violenta deflagrazione ha distrutto un appartamento nel centro abitato. Inutili i soccorsi. Indagini in corso, si ipotizza una fuga di gas Tragedia nella giornata di oggi, 25 gennaio, agli Altipiani di Arcinazzo, a cavallo delle province di Roma e Frosinone. L’esplosione di una bombola di gas ha distrutto un appartamento in una palazzina del centro abitato e nell’incidente ha perso la vita un uomo di 70 anni. La deflagrazione è stata di estrema violenza, tanto da sbalzare il corpo della vittima sulla strada sottostante. L’uomo era originario di Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

