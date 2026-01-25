Albero crolla in mezzo alla strada e travolge l’auto in transito | paura in via Carducci a Terni

Nel tardo pomeriggio di oggi, 25 gennaio, via Carducci a Terni è stata teatro di un incidente quando un albero è crollato sulla carreggiata, travolgendo un'auto in transito. L'evento ha causato momenti di tensione tra i residenti e gli automobilisti, senza riportare feriti. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità locali, che stanno intervenendo per verificare le condizioni dell’albero e mettere in sicurezza l’area.

Paura nella centralissima via Carducci a Terni. Poco prima delle 20 di oggi, 25 gennaio, un albero è crollato in mezzo alla strada mentre stava passando un'auto.Invadendo la carreggiate, il grosso arbusto ha travolto, anche se solo in parte, l'auto che stava transitando in quel momento.

