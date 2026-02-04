Hamnet intervista a Paul Mescal | L' arte è la mia unica religione

Paul Mescal parla della sua interpretazione di Hamnet e rivela che per lui l’arte è l’unica religione. L’attore irlandese si apre in un’intervista, spiegando come il cinema possa aiutare a elaborare il dolore e come il suo ruolo lo abbia portato a riflettere sulla ricerca di senso e spiritualità attraverso la recitazione.

L'enigma (umano) di Shakespeare, la spiritualità di Chloé Zhao e quel "cinema capace di riempire il dolore". Il nostro incontro - via Zoom - con il protagonista maschile di un film capolavoro. Sì, con Hamnet di Chloé Zhao - tratto dal romanzo di Maggie O'Farrell - siamo dalle parti del capolavoro. E il motivo è da trovare nell'interezza poetica, visiva e interpretativa di un'opera in cui il dolore diventa l'estensione artistica - in un'elaborazione luttuosa mai ricattatoria - capace di essere ascensione assoluta alla bellezza, salvifica e catartica. Così, quando Paul Mescal parla di Hamnet, lo fa come se stesse ancora nei panni di William Shakespeare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Le nomination dei BAFTA 2026 sono state annunciate, con Paul Mescal tra i candidati per il ruolo in Hamnet.

