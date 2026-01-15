Harry Potter su HBO | Hans Zimmer firma la colonna sonora della nuova serie

La serie televisiva di Harry Potter su HBO si arricchisce di un elemento fondamentale: la colonna sonora, composta da Hans Zimmer. Con la sua esperienza e talento, Zimmer contribuisce a creare un'atmosfera immersiva e fedele all'universo magico, offrendo un nuovo punto di vista sulla celebre saga. Questo progetto musicale rappresenta un’ulteriore tappa nell’attesa di scoprire come la storia si evolve sul piccolo schermo.

La nuova serie televisiva di Harry Potter inizia a prendere forma anche dal punto di vista musicale, e lo fa con un nome di peso assoluto. Sarà infatti Hans Zimmer, insieme al suo collettivo Bleeding Fingers Music, a occuparsi della colonna sonora originale dell’ambizioso progetto HBO. La serie, attesa per il 2027, sarà un adattamento televisivo fedele dei romanzi di J.K. Rowling, con ogni libro trasformato in una stagione autonoma. Un formato di lungo respiro che rende ancor più centrale il ruolo della musica nel costruire atmosfera, continuità emotiva e identità narrativa nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

