Harry Potter | Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della nuova serie HBO
Hans Zimmer, celebre compositore due volte premio Oscar, sarà responsabile della colonna sonora della nuova serie HBO ispirata ai romanzi di J.K. Rowling. La sua musica accompagnerà l’attesa trasposizione televisiva di Harry Potter, offrendo un sottofondo musicale che arricchirà l’esperienza degli spettatori. La collaborazione promette di contribuire a creare un’atmosfera coinvolgente e fedele all’universo magico creato dalla scrittrice.
Il compositore, due volte premio Oscar, si occuperà di realizzare le musiche dell'attesa trasposizione televisiva dei romanzi di J.K. Rowling. Hans Zimmer, insieme al suo collettivo Bleeding Fingers, si occuperanno della colonna sonora della serie televisiva Harry Potter, prodotta da HBO. Zimmer è uno dei più importanti compositori di Hollywood, con oltre 500 progetti televisivi e cinematografici all'attivo. Zimmer ha già iniziato a lavorare alle composizioni per la serie televisiva tratta dai romanzi di J.K. Rowling, uno dei progetti più importanti dei prossimi anni, insieme al collettivo co-fondato con i colleghi Russell Emanuel e Steven Kofsky. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
