Hans Zimmer, celebre compositore due volte premio Oscar, sarà responsabile della colonna sonora della nuova serie HBO ispirata ai romanzi di J.K. Rowling. La sua musica accompagnerà l’attesa trasposizione televisiva di Harry Potter, offrendo un sottofondo musicale che arricchirà l’esperienza degli spettatori. La collaborazione promette di contribuire a creare un’atmosfera coinvolgente e fedele all’universo magico creato dalla scrittrice.

Il compositore, due volte premio Oscar, si occuperà di realizzare le musiche dell'attesa trasposizione televisiva dei romanzi di J.K. Rowling. Hans Zimmer, insieme al suo collettivo Bleeding Fingers, si occuperanno della colonna sonora della serie televisiva Harry Potter, prodotta da HBO. Zimmer è uno dei più importanti compositori di Hollywood, con oltre 500 progetti televisivi e cinematografici all'attivo. Zimmer ha già iniziato a lavorare alle composizioni per la serie televisiva tratta dai romanzi di J.K. Rowling, uno dei progetti più importanti dei prossimi anni, insieme al collettivo co-fondato con i colleghi Russell Emanuel e Steven Kofsky. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter: Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della nuova serie HBO

Leggi anche: Harry Potter su HBO: Hans Zimmer firma la colonna sonora della nuova serie

Leggi anche: Harry Potter e i Doni della morte, il film e la colonna sonora dal vivo: l'Orchestra italiana del cinema incanta Milano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’importanza della musica nel cinema. Quando le note raccontano più delle immagini Dafne Mattei 5DB Linguistico spagnolo; Jack Ryan ha predetto l'attacco degli USA al Venezuela? Una scena del 2019 torna virale; La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: il ritorno in prima serata a gennaio e febbraio; Sconvolgimenti in arrivo a La Promessa: chi fermerà l'ascesa di Leocadia?.

Harry Potter: Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della nuova serie HBO - Il compositore, due volte premio Oscar, si occuperà di realizzare le musiche dell'attesa trasposizione televisiva dei romanzi di J. movieplayer.it