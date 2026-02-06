Patto coi Casalesi assolto definitivamente l'ex sindaco Enrico Fabozzi dopo 14 anni

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Enrico Fabozzi, l’ex sindaco di Casal di Principe, dopo 14 anni di battaglie legali. La procura generale aveva fatto appello, ma la Corte suprema ha respinto le accuse, chiudendo definitivamente il caso. Fabozzi può tirare un sospiro di sollievo, mentre i fratelli Mastrominico sono usciti dall’incubo giudiziario.

La Cassazione ha rigettato l'appello della Procura Generale: diventa definitiva l'assoluzione per l'ex sindaco Fabozzi e i fratelli imprenditori Mastrominico.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Casalesi Patto Patto col clan, dopo 15 anni arriva l'assoluzione definitiva per l'ex sindaco Fabozzi Dopo quindici anni di battaglie legali, l'ex sindaco di Villa Literno, Enrico Fabozzi, riceve finalmente l’assoluzione definitiva. Ex sindaco accusato di collusione con il clan, assolto definitivamente La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Enrico Fabozzi, ex sindaco di Villa Literno, che era accusato di aver avuto rapporti collusivi con il clan. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Casalesi Patto Patto col clan, dopo 15 anni arriva l'assoluzione definitiva per l'ex sindaco FabozziLa Corte di Cassazione ha respinto il nuovo ricorso della Procura e confermato la sentenza pronunciata in Appello anche per i fratelli Mastrominico ... casertanews.it Villa Literno, ex sindaco Fabozzi assolto: la Cassazione annulla accusa di collusione con CasalesiVilla Literno – Colpo di spugna definitivo sulla presunta ombra camorristica che aleggiava sull'ex sindaco di Villa Literno e consigliere regionale Enrico ... cronachedellacampania.it La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla procura generale di Napoli contro le assoluzioni dell'ex sindaco di Villa Literno ed ex consigliere regionale Enrico Fabozzi e dei fratelli imprenditori Mastrominico facebook Camorra, definitiva l’assoluzione di Enrico Fabozzi, ex sindaco di Villa Literno x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.