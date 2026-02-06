Ex sindaco accusato di collusione con il clan assolto definitivamente

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Enrico Fabozzi, ex sindaco di Villa Literno, che era accusato di aver avuto rapporti collusivi con il clan. La procura generale di Napoli aveva presentato ricorso, ma i giudici supremi hanno respinto ogni contestazione. Fabozzi, anche ex consigliere regionale, torna libero dopo anni di inchieste e polemiche. Accanto a lui sono stati assolti anche i fratelli Mastrominico, imprenditori coinvolti nelle indagini.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla procura generale di Napoli contro le assoluzioni dell ‘ex sindaco di Villa Literno (Caserta) nonché ex consigliere regionale Enrico Fabozzi e dei fratelli imprenditori Mastrominico (nel collegio difensivo gli avvocati Mario Griffo, Francesco Picca ed Umberto Del Basso De Caro). La decisione della Suprema Corte chiude dunque definitivamente a favore di Fabozzi e degli altri due indagati il procedimento giudiziario in cui erano rimasti coinvolti, tutti accusati dalla Dda di Napoli di aver stretto un patto con il clan dei Casalesi e di essere dunque collusi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex sindaco accusato di collusione con il clan, assolto definitivamente Approfondimenti su Villa Literno Ex sindaco Accusato di mafia da Gratteri: ex sindaco assolto dopo 8 anni Dopo otto anni di attesa, un ex sindaco accusato di mafia da Gratteri è stato completamente assolto. “Lo spacco in quattro”: assolto l’uomo accusato di minacce al sindaco di Rapino Il tribunale di Chieti ha assolto Giustino Bruno, 52 anni, dall’accusa di minaccia a pubblico ufficiale nei confronti dell’ex sindaco di Rapino, Rocco Micucci. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Villa Literno Ex sindaco Argomenti discussi: Ciclista morto ed ex sindaco accusato di omicidio, il Municipio: Nessuna buca in strada, solo screpolature; Abusi edilizi: assolto ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta; Grumo, l'ex sindaco Michele D'Atri assolto dall'ultima accusa: era a processo per falso; Pressioni di Esposito su Marino: incarichi e lavori per i suoi fedelissimi. Corruzione, la Cassazione annulla la condanna a Marcello Manna (ex sindaco di Rende): processo da rifareLa vicenda ha origine dall’inchiesta «Genesi», condotta dalla Procura di Salerno, che ha cercato di fare luce su presunti episodi di corruzione nel distretto giudiziario catanzarese. msn.com Ex sindaco di Carmiano assolto per presunti abusi ediliziGiancarlo Mazzotta era accusato di di aver violato i sigilli di una struttura a Torre dell'Orso per rimuovere le opere abusive. rainews.it Abusi edilizi: assolto ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta Giustizia Era accusato di aver violato i sigilli alla struttura per rimuovere le opere abusive La seconda sezione penale del Tribunale di Lecce ha assolto l’ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazz facebook Il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, è stato accusato di aver organizzato e promosso il Pride della scorsa estate, che si è svolto nonostante i divieti del governo di Orbán x.com

