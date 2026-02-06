Patto col clan dopo 15 anni arriva l' assoluzione definitiva per l' ex sindaco Fabozzi

Dopo quindici anni di battaglie legali, l'ex sindaco di Villa Literno, Enrico Fabozzi, riceve finalmente l’assoluzione definitiva. La sentenza mette fine a un lungo iter giudiziario che lo ha coinvolto per anni, portando chiarezza sulla sua posizione.

Dopo 15 anni arriva la parola fine sul processo a carico dell’ex sindaco di Villa Literno ed ex consigliere regionale Enrico Fabozzi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale e confermato l’assoluzione pronunciata dalla prima sezione della Corte d’Appello di Napoli il.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo riguardante la vicenda Open Arms.

