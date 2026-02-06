Patto col clan dopo 15 anni arriva l' assoluzione definitiva per l' ex sindaco Fabozzi
Dopo quindici anni di battaglie legali, l'ex sindaco di Villa Literno, Enrico Fabozzi, riceve finalmente l’assoluzione definitiva. La sentenza mette fine a un lungo iter giudiziario che lo ha coinvolto per anni, portando chiarezza sulla sua posizione.
Dopo 15 anni arriva la parola fine sul processo a carico dell’ex sindaco di Villa Literno ed ex consigliere regionale Enrico Fabozzi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale e confermato l’assoluzione pronunciata dalla prima sezione della Corte d’Appello di Napoli il.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Villa Literno Patto
Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, rabbia dei genitori dopo l'assoluzione del medico
Open Arms, dalla Cassazione arriva l’assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Lui esulta: “Difendere i confini non è reato”
La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo riguardante la vicenda Open Arms.
Ultime notizie su Villa Literno Patto
Argomenti discussi: Scafati. Processo Sarastra bis: giovedì nuova udienza per Aliberti & Co.
Nelle motivazioni depositate, la Dda attribuisce a Pasquale Aliberti un ruolo centrale, ritenendolo il vero dominus del presunto patto elettorale politico-mafioso con il clan Loreto Ridosso. facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.