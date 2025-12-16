I Campionati Italiani di pattinaggio artistico 2026 si terranno dal 17 al 20 dicembre all’IceLab di Bergamo. L’evento rappresenta il momento culminante della stagione nazionale, con gare e spettacoli che coinvolgeranno i migliori atleti italiani. Di seguito, tutte le informazioni su programma, orari, trasmissioni TV e streaming.

© Oasport.it - Campionati Italiani pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming

L’anno solare del pattinaggio artistico si concluderà con i Campionati Italiani Assoluti 2026, evento in programma da domani mercoledì 17 dicembre fino a domenica 20 a Bergamo, precisamente presso l’IceLab di Bergamo. Come da tradizione, i migliori atleti del movimento si ritroveranno per sfidarsi in evento in cui è previsto un grande spettacolo in tutte le specialità. Per questa edizione, la categoria Junior ritorna alla’interno del programma, e avrà il compito di aprire la rassegna tricolore tra mercoledì e giovedì. Venerdì e sabato invece sarà la volta dei protagonisti del campo Senior. Tantissimi i big coinvolti. Oasport.it

Alessandro Liberatore - Senior Men Free Program - Campionati Italiani 2024

Campionati Italiani pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming - L'anno solare del pattinaggio artistico si concluderà con i Campionati Italiani Assoluti 2026, evento in programma da domani mercoledì 17 dicembre fino a ... oasport.it