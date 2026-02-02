Con il conto alla rovescia ormai avviato, manca poco più di una settimana all’inizio delle gare di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Unipol Forum di Assago si prepara ad accogliere atleti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sul ghiaccio. Le competizioni saranno trasmesse in diretta tv e streaming, con orari da segnare in agenda per non perdere nemmeno un attimo di questa emozionante fase dei giochi.

Comincia il countdown. Ancora pochi giorni e si alzerà definitivamente il sipario all’ Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospiterà le gare riservate al pattinaggio artistico valide per le attesissime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atmosfera nel centro meneghino è già altissima, complice anche una rassegna a cinque cerchi in cui l’Italia avrà le carte in regola per dire la propria, con l’obiettivo di conquistare quante più medaglie possibili. Il programma dell’evento sarà come sovente accade ai Giochi l ungo e spalmato quasi per tutta la durata del programma olimpico. Si comincerà infatti il 6 febbraio per chiudere i battenti il 21 febbraio con il tradizionale exhibition gala. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario pattinaggio artistico Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina2026

#Milano-Cortina 2026 || Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce tra gli appassionati di sport.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Olimpiadi Milano-Cortina, le aspettative italiane: Fontana, Goggia, Brignone, Moioli

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: il calendario completo e programma dello short track ai Giochi Olimpici; Dal calendario gare alle sedi: tutto quello che c'è da sapere su Milano-Cortina 2026; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il programma, il calendario e dove vederle.

Calendario Europei pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingCi siamo. Questa settimana si disputeranno i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, evento che precede i Four Continents e, soprattutto, le ... oasport.it

Il pattinaggio, non artistico, in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ecco tutte le specialitàPattinaggio di velocità e Short Truck sono tra gli sport più attesi, e che potrebbero regalare all’Italia diverse medaglie ... vanityfair.it

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com

“Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Oltre i limiti. Il percorso invisibile dell’atleta. Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre. Una produzione Coni in collaborazione con SportFace. . . Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Oltre - facebook.com facebook