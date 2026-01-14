Oggi, 14 gennaio, prende il via ufficialmente l'edizione 2026 dei Campionati Europei di pattinaggio artistico, che si svolgono all'Utilita Arena di Sheffield. In questa giornata si svolgono le prime gare, con gli italiani in gara. Di seguito, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni utili per seguire questa importante competizione europea.

Il countdown è terminato. Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena sul ghiaccio dell’Utilita Arena di Sheffield. Per il day-1 di competizioni è previsto lo svolgimento dello short program della specialità coppie ed individuale femminile. L’inizio delle ostilità è fissato per le 14:00 italiane (le 13:00 in terra britannica), momento in cui scenderanno in pista i binomi delle coppie d’artistico. Tra i protagonisti più attesi figurano certamente i detentori del titolo Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, oltre che i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 14 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

