Europei pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 14 gennaio tv streaming italiani in gara
Oggi, 14 gennaio, prende il via ufficialmente l'edizione 2026 dei Campionati Europei di pattinaggio artistico, che si svolgono all'Utilita Arena di Sheffield. In questa giornata si svolgono le prime gare, con gli italiani in gara. Di seguito, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni utili per seguire questa importante competizione europea.
Il countdown è terminato. Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena sul ghiaccio dell’Utilita Arena di Sheffield. Per il day-1 di competizioni è previsto lo svolgimento dello short program della specialità coppie ed individuale femminile. L’inizio delle ostilità è fissato per le 14:00 italiane (le 13:00 in terra britannica), momento in cui scenderanno in pista i binomi delle coppie d’artistico. Tra i protagonisti più attesi figurano certamente i detentori del titolo Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, oltre che i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Europei atletica cross 2025 oggi: orari 14 dicembre, tv, streaming, italiani in gara
Leggi anche: Calendario Europei pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming
Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Figura, a Sheffield gli Europei 2026 con 14 italiani selezionati; Calendario Europei pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Pattinaggio artistico, Sara Conti-Niccolò Macii non parteciperanno agli Europei di Sheffield.
Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 14 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in ... oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio ... oasport.it
Pattinaggio artistico, Europei: l'Italia cerca il bis a Sheffield - A Sheffield l'Italia del pattinaggio artistico punta a essere ancora la più forte d'Europa, sfruttando l'assenza della Russia ... it.blastingnews.com
SHEFFIELD, HERE WE GO La Nazionale di pattinaggio di figura è in Gran Bretagna per gli Europei! Ben 14 azzurri sono pronti ad andare a caccia di medaglie! Oggi i primi allenamenti, domani si fa sul serioooooooooo #ItaliaTeam FISG - Federazio - facebook.com facebook
Pattinaggio artistico, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. L’obiettivo è confermare il primo posto - x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.