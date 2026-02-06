Patrizia Contein total jazz | La musica mi ha sostenuta Mina? La canto a modo mio
Patrizia Conte si prepara per il suo concerto al Bonaventura Music Club di Buccinasco, ma prima si prende un momento per parlare della sua vita e della musica. La cantante di 62 anni, originaria di Taranto e ormai milanese di adozione, ha vinto “The Voice Senior” nel 2025. Racconta che il jazz le ha aperto le porte del mondo e le ha dato la forza di uscire dall’ombra. “La musica mi ha salvata dalla strada,” dice, “il jazz mi ha fatto conoscere il mondo.” Prima di salire sul palco, si lascia andare anche a qualche
"La musica mi ha salvata dalla strada, il jazz mi ha fatto conoscere il mondo". La cantante Patrizia Conte, 62 anni, tarantina di nascita e milanese d'adozione, vincitrice nel 2025 di "The Voice Senior", talent condotto su RaiUno da Antonella Clerici, alla vigilia del suo live al Bonaventura Music Club di Buccinasco (il 12 febbraio alle 21), si racconta togliendosi pure qualche sassolino dalla scarpa: "Perché ho pensato di partecipare al talent di Antonella? Ero anche stufa di restare nell'ombra". Ca va sans dire, la tv le ha cambiato la vita, adesso se non la fermano per strada, poco ci manca.
