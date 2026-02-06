Patrizia Contein total jazz | La musica mi ha sostenuta Mina? La canto a modo mio

Patrizia Conte si prepara per il suo concerto al Bonaventura Music Club di Buccinasco, ma prima si prende un momento per parlare della sua vita e della musica. La cantante di 62 anni, originaria di Taranto e ormai milanese di adozione, ha vinto “The Voice Senior” nel 2025. Racconta che il jazz le ha aperto le porte del mondo e le ha dato la forza di uscire dall’ombra. “La musica mi ha salvata dalla strada,” dice, “il jazz mi ha fatto conoscere il mondo.” Prima di salire sul palco, si lascia andare anche a qualche

