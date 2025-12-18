Mina project in jazz tribute un omaggio intenso all' icona della musica italiana

Un tributo emozionante a Mina, l’icona senza tempo della musica italiana. Una serata dedicata alla sua voce immortale, capace di attraversare generazioni e stili, celebrando il suo talento unico. Il 20 dicembre, dalle 21, un’occasione speciale per immergersi in un live che rende omaggio a una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Mina in chiave Jazz, ecco "Tre per una". La video-intervista ad Affari - TRE per UNA è il nuovo disco di un formidabile trio di jazz che ha voluto celebrare e dedicare questo nuovo album ad una Artista con la “A” maiuscola ed ai suoi brani celebri: MINA! affaritaliani.it

MINA PROJECT IN JAZZ TRIBUTE Sabato 20 DICEMBRE Miles Davis Via Enrico Albanese 5 Palermo Concerto ore 21:30 | Cena a partire dalle 20:00 in poi Una serata dedicata a Mina, voce immortale della musica italiana, icona senza tempo cap - facebook.com facebook