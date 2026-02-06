Poliziotto licenziato da Temptation Island | sospeso provvedimento chiesto commento da Mediaset

Un poliziotto è stato licenziato per aver partecipato a *Temptation Island* senza aver chiesto l’autorizzazione. La decisione di licenziarlo è stata sospesa dal Tar del Lazio, che ora aspetta una risposta da Mediaset. La puntata del reality ha fatto parlare anche in ambito ufficiale, mentre il protagonista si difende spiegando di aver agito senza cattive intenzioni.

**Un poliziotto è stato licenziato per aver partecipato a *Temptation Island*, senza autorizzazione. La decisione è stata sospesa dal Tar del Lazio, che attende il verdetto della Mediaset.** A sette giorni di distanza dalla fine delle riprese di *Temptation Island* 2024, l’azienda televisiva ha lanciato un colpo di scena. Un agente della Polizia di Stato, protagonista della seconda edizione del programma su Canale 5, è stato licenziato per aver partecipato a una delle trasmissioni più seguite della rete. La causa non era l’esperienza di uno show di intrattenimento, bensì la sua assenza da un divieto ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un poliziotto della Polizia di Stato è stato licenziato dopo aver partecipato senza permesso a Temptation Island.

Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara, recenti protagonisti di Temptation Island, saranno ospiti di Verissimo il 13 dicembre.

