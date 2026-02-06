Arianna Meloni dice che non si preoccupa di Vannacci. Alla presentazione del libro di Cerasa, la leader di Fratelli d’Italia afferma che è ancora presto per trarre conclusioni e preferisce aspettare di vedere come si evolveranno le cose. Meloni non sembra troppo preoccupata e preferisce mantenere la calma.

“Vannacci? Non ci preoccupa. Mi sembra che sia ancora molto presto per parlare. Vediamo cosa succede. Noi siamo molto sicuri del nostro lavoro”. dice Arianna Meloni. Dispensa pure un consiglio ai vannacciani di Futuro nazionale: “Non si facciano strumentalizzare dalla sinistra.”. L’occasione è la presentazione de “L’antidoto”, il libro del direttore del Foglio Claudio Cerasa. Sul palco del Teatro de’ Servi a Roma ci sono anche David Parenzo, a coordinare i lavori, Gaetano Manfredi e Gianni Letta che ricorda “il sole in tasca di Berlusconi” e l’ottimismo come metodo. D’altra parte il fil rouge del libro e della presentazione è proprio l’ottimismo, declinato attraverso dati e numeri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Parla Arianna Meloni alla presentazione del libro di Cerasa: “Vannacci? Non ci preoccupa”

Approfondimenti su Cerasa Vannacci

Arianna Meloni ha annunciato a Il Foglio la fine della collaborazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cerasa Vannacci

Argomenti discussi: Arianna Meloni e le elezioni di Roma: Possiamo vincere anche qui; Fasci di m…. Sfregiata la sede FdI della Garbatella. Arianna Meloni: Figli dell’odio; Rimpasto di giunta, i nodi stanno venendo al pettine: staffette al vaglio di Roma; Arianna Meloni lancia la sfida sulla Capitale: Possiamo vincere anche a Roma.

Elezioni Roma 2027, Arianna Meloni risponde alla Lega: Il candidato sindaco? Fa parte di un quadro nazionaleRoma è ufficialmente entrata in campagna elettorale in vista delle elezioni attese per marzo 2027 e a suonare la sveglia, almeno nel centrodestra, è niente meno che Arianna Meloni, sorella della premi ... msn.com

Arianna Meloni e le elezioni di Roma: «Possiamo vincere anche qui»La sveglia la suona Arianna Meloni un lunedì pomeriggio all’Eur. L’altro ieri, alle cinque e mezza all’hotel dei Congressi di viale Shakespeare, si ... ilmessaggero.it

Sanità Informazione. . [Life Science Excellence Talks] A tu per tu con Arianna Casali, Patient Activation Advisor Obesità di Novo Nordisk Italia. Nella video intervista ci parla del progetto “La nuova me”, vincitore del Premio Excellence in Life Science come Best facebook