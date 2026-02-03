Parco delle Dune costiere | in arrivo nuova governance per rilanciare l' agricoltura

Questa settimana, nel Parco delle Dune costiere, si è tenuto un incontro tra la Cia Agricoltori Due Mari e gli altri membri dell’assemblea del parco. L’obiettivo è quello di mettere a punto una nuova governance che aiuti a rilanciare l’attività agricola nella zona. I rappresentanti hanno discusso le strategie per migliorare le condizioni degli agricoltori e valorizzare il territorio.

FASANO - Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra Cia Agricoltori Due Mari (Brindisi-Taranto) e gli enti componenti l’assemblea consortile del Parco naturale regionale delle Dune costiere. L'iniziativa è nata da una precisa richiesta della Cia Due Mari, che aveva segnalato numerose criticità.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Dune costiere Parco delle Dune costiere: "Situazione di stallo e inerzia che non può certamente continuare" Il Parco naturale regionale delle Dune costiere, che si estende da Torre Canne a Torre San Leonardo, si trova attualmente in una situazione di stallo. Parco delle dune . Lavori al via a inizio 2026 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Dune costiere Argomenti discussi: CIA Due Mari denuncia l’inerzia del Parco delle dune costiere; Mare Adriatico: parte il progetto ReMaRe per la rigenerazione delle coste pugliesi; Adriatico meridionale, passo fondamentale per il progetto ReMaRe: oltre 80 stakeholder in un processo partecipativo ambizioso per rigenerarlo; Ostuni intitola la pista ciclabile costiera a Enzo Longo: omaggio a un pioniere della bicicletta in Ostuni. Parco delle Dune Costiere fermo dal 2021: CIA Due Mari scrive a Provincia e ComuniCIA Due Mari denuncia lo stallo del Parco delle Dune Costiere e scrive a Provincia di Brindisi e Comuni di Ostuni e Fasano per il rinnovo degli organi. pugliapress.org Parco naturale regionale delle Dune costiere: imminente il rinnovo degli organi di governoLa Provincia di Brindisi e i Comuni di Ostuni e Fasano, in qualità di componenti dell’Assemblea consortile del Parco naturale regionale delle Dune costiere da ... osservatoriooggi.it La luce giusta, il mare davanti e il silenzio intorno. Un modo semplice ed elegante di vivere questo luogo. Senza fretta, senza eccessi, solo ciò che conta davvero #viaggiareincamper #camperfamily #parcodelledune #camperlife #isoladelba - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.