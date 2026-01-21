Parco delle Dune costiere | Situazione di stallo e inerzia che non può certamente continuare

Il Parco naturale regionale delle Dune costiere, che si estende da Torre Canne a Torre San Leonardo, si trova attualmente in una situazione di stallo. La mancanza di decisioni e azioni concrete sta impedendo il suo sviluppo e la tutela ambientale della zona. Cia Due Mari ha recentemente inviato una nota alla Provincia di Brindisi e ai Comuni di Ostuni e Fasano, sollecitando un intervento per superare questa inerzia e definire il futuro del parco.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Cia Due Mari inviata alla Provincia di Brindisi e ai Comuni di Ostuni e Fasano sul Parco delle Dune costiere

