parco dedicato a laura concorso per una scultura

PONSACCO Una scultura sul coraggio e la resilienza dedicata alla memoria di Laura Frangioni, scomparsa pochi mesi fa ed esempio di dignità, speranza, forza morale di fronte alla malattia. Per scegliere la scultura il Comune di Ponsacco ha pubblicato un concorso di idee con avviso pubblico. L’opera sarà collocata nel parco che sarà realizzato e dedicato a Laura Frangioni. "L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di accompagnare la realizzazione di un nuovo spazio pubblico, pensato per famiglie e bambini, con un’opera d’arte capace di rappresentare valori universali come la dignità, la speranza e la forza morale di fronte alla malattia, affidando all’arte un ruolo di memoria e riflessione condivisa – si legge nella nota del Comune di Ponsacco – Il concorso è aperto ad artisti e professionisti, singoli o associati, in possesso di comprovata esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Materia poetica” è stato un incontro dedicato al dialogo tra poesia e scultura, ospitato al Teatro delle Grazie mercoledì 14 gennaio.

Parco dedicato a Laura. Concorso per una sculturaIl Comune di Ponsacco omaggia la Frangioni scomparsa per una malattia. Il sindaco Gasperini: Nuovo spazio pubblico, pensato per famiglie e bambini.

'Il sorriso di Laura' per sempre, progetto dedicato a Frangioni: ambulatorio gratuito e parco giochiPonsacco, 25 novembre 2025 – Nasce Il sorriso di Laura, un progetto che unisce cura, speranza e memoria attraverso la realizzazione di un ambulatorio infermieristico gratuito per pazienti oncologici

