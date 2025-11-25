Ponsacco, 25 novembre 2025 – Nasce “Il sorriso di Laura”, un progetto che unisce cura, speranza e memoria attraverso la realizzazione di un ambulatorio infermieristico gratuito per pazienti oncologici e di un nuovo parco giochi nel Comune di Ponsacco dedicato a Laura Frangioni. La destinazione dei fondi ai due progetti è una decisione della famiglia e una volontà di Laura. Frangioni è stata una donna profondamente amata dalla sua famiglia e dalla comunità. Per oltre vent’anni ha affrontato la malattia oncologica con una forza straordinaria. La sua recente scomparsa ha generato un’ondata di affetto e solidarietà: attorno a lei erano stati raccolti fondi destinati a un farmaco sperimentale, purtroppo non più utilizzabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Il sorriso di Laura’ per sempre, progetto dedicato a Frangioni: ambulatorio gratuito e parco giochi