Paradosso | gli antifascisti per il No la pensano come Mussolini

Durante il dibattito sul referendum, alcuni antifascisti si schierano come Mussolini. È un paradosso che sta facendo discutere, perché sono contrari al cambiamento ma si trovano a condividere posizioni simili a quelle dell’ex dittatore. La questione sta dividendo anche le fila di chi si oppone alla riforma, creando sorpresa tra gli osservatori.

La composizione degli organismi di autogoverno dei magistrati (Csm) formata mediante sorteggio? La differenziazione netta tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti? Il fondatore del Fascismo inorridirebbe leggendo la riforma Nordio Dal momento che nel dibattito sul referendum si invoca, quasi sempre a sproposito, il fascismo mi sono posto una domanda apparentemente bizzarra: Mussolini redivivo come voterebbe? Non ci sono dubbi: Mussolini voterebbe No. Voterebbe No sia il Mussolini socialista massimalista sia il Mussolini fascista. E lo dico con testi mussoliniani alla mano, avendo avuto modo di leggerli in questi ultimi anni.

