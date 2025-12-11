CasaPound zittita in strada a Cagliari | Dove sono gli antifascisti? La risposta inattesa di una residente dal balcone – Il video
Durante una manifestazione di CasaPound a Cagliari, i militanti hanno ripetutamente gridato lo slogan «Dove sono gli antifascisti?». L'evento ha attirato l'attenzione, anche grazie a un video che mostra una residente dal balcone rispondere in modo inatteso, suscitando discussioni sulla presenza e il ruolo degli antifascisti in città.
«Dove sono gli antifascisti?». È lo slogan gridato più volte ieri sera dai militanti di CasaPound radunati davanti al loro «Spazio non conforme» in via Cervi, a Cagliari. Il coro è stato ripetuto a lungo, rivolto alla strada e ai palazzi del quartiere, finché dal silenzio dei balconi non è arrivata una risposta inattesa dai manifestanti. Una residente si è affacciata e, senza esitare, ha risposto: «Qui. Io sono antifascista». Una replica semplice e diretta che ha zittito per qualche istante il gruppo radunato in strada, come si vede dal filmato. Il Pd: «A volte basta una sola voce». La scena è stata ripresa dalla donna che ha risposto dal balcone e il video è stato poi diffuso sui social dal deputato del Pd Marco Furfaro, che lo ha rilanciato accompagnandolo con un commento di solidarietà. 🔗 Leggi su Open.online
