Il paradosso dell’odio | proibito a chiunque tranne che agli ‘antifascisti immaginari’

L'articolo analizza come, in un contesto di crescente repressione dell'odio, venga tollerata solo la manifestazione di sentimenti ostili verso i “fascisti”, creando un paradosso che evidenzia le contraddizioni e le tensioni di una società che cerca di regolamentare le emozioni e le opinioni.

di Alessio Mannino In un tempo in cui si vorrebbe bandire l'odio per decreto con apposite commissioni sull' hate speech, una sola forma d'odio è ammessa: quella contro i "fascisti". Intendiamoci: sono perfettamente legittime le proteste, dentro e fuori la fiera "Più liberi più libri" conclusasi l'8 dicembre scorso, sulla scia dell'appello per cacciare la casa editrice di destra radicale "Passaggio al bosco". Il campo a sinistra si è diviso, con voci autorevoli come Luciano Canfora e Massimo Cacciari che hanno liquidato come insensata l'iniziativa. Perfino Roberto Saviano, le cui antenne sono solitamente ipersensibili al primo accenno di "pericolo fascista", si è dichiarato contrario alla richiesta (per altro abortita) di far la guerra ai libri.