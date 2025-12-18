Papa Leone XIV ospite a sorpresa al Senato | atteso per la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento inaspettato ha portato Papa Leone XIV tra i visitatori del Senato, sorprendendo romani e turisti durante la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. L’arrivo improvviso del Pontefice ha suscitato entusiasmo e emozione tra la folla radunata in piazza della Minerva, creando un momento memorabile nel cuore della città eterna.

'Viva il Papa, forza Roma', così i romani e i turisti presenti ai lati di piazza della Minerva hanno salutato il Pontefice quando è arrivato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

