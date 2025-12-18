Papa Leone XIV ospite a sorpresa al Senato | atteso per la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este
Un evento inaspettato ha portato Papa Leone XIV tra i visitatori del Senato, sorprendendo romani e turisti durante la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. L’arrivo improvviso del Pontefice ha suscitato entusiasmo e emozione tra la folla radunata in piazza della Minerva, creando un momento memorabile nel cuore della città eterna.
'Viva il Papa, forza Roma', così i romani e i turisti presenti ai lati di piazza della Minerva hanno salutato il Pontefice quando è arrivato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este
Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Poi l’incontro con La Russa
Papa Leone XIV: Umanità provata, ora si aprano le porte della pace; Il Papa in una scuola a Castel Gandolfo: il Natale invito a proclamare pace e unità; Piazza di Spagna, l'omaggio di papa Leone XIV alla statua dell'Immacolata; Papa Leone XIV: l'inquietudine del cuore.
Papa Leone XIV a sorpresa in Senato - Il pontefice a Palazzo Madama dove sono previsti una serie di incontri, a partire da quello con il presidente La Russa ... repubblica.it
Michele e Antonio Affidato ricevuti da Papa Leone - Consegnata al Pontefice la scultura del Cristo Risorto ispirata alla Risurrezione del Fazzini In occasione del “Concerto con i Poveri” ... cosenzachannel.it
Uscita a sorpresa di papa Leone. Il Pontefice si sta recando alla nunziatura apostolica di via Po per trattenersi anche a pranzo. Un incontro conviviale in vista dello scambio di auguri per il Natale. : ANSA/VATICAN MEDIA - facebook.com facebook
#Tg2000 - #PapaLeone, visita alla #scuola #PaoloVI di #CastelGandolfo #16dicembre #Tv2000 #Papa #Pope #Studenti @tg2000it x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.