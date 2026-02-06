La Bibbia di Borso d’Este in Vaticano da Papa Leone dopo 555 anni prima del ritorno a casa

Dopo 555 anni, la Bibbia di Borso d’Este torna in Vaticano. È stata portata da Papa Leone in persona, che ha deciso di esporla per la prima volta dopo tanto tempo. Il manoscritto, riccamente miniato e decorato con oro e pigmenti preziosi, era stato portato a Roma nel 1471, quando Borso d’Este divenne duca di Ferrara. Ora, il prezioso volume viene restituito alla sua terra, dopo un lungo viaggio tra storia e memoria.

Modena, 6 febbraio 2026 - Nel 1471, in occasione del conferimento del titolo di duca di Ferrara, Borso d'Este portò a Roma la 'sua' Bibbia miniata per mostrarla a Papa Paolo II: lo splendido manoscritto, illustrato minuziosamente in un profluvio di oro e di pigmenti preziosi, era come un biglietto da visita, un segno di onore e di magnificenza. Borso era ben conscio del tesoro che aveva fatto realizzare a Taddeo Crivelli, Franco dei Russi e a tutta l'équipe di artisti loro collaboratori: ci aveva investito una cifra immensa per l'epoca e la Bibbia, già allora, era il libro più bello del mondo.

