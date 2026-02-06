Falciano del Massico trovato morto nel sottopassaggio della stazione | Paolo aveva 29 anni
La polizia ha trovato morto Paolo Ianniello, 29 anni, nel sottopassaggio della stazione di Falciano del Massico. L’imprenditore agricolo di Mondragone è stato rinvenuto senza vita ieri sera. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso.
È Paolo Ianniello, giovane imprenditore agricolo di 29 anni originario di Mondragone, l’uomo trovato privo di vita nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Falciano del Massico. La tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, quando alcuni pendolari hanno notato il corpo e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, guidati dal colonnello Bandelli, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni investigative e i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Alcuni pendolari hanno trovato un uomo in gravissime condizioni nel sottopasso della stazione. Si tratta di Paolo Ianniello, 29 anni. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto
FALCIANO DEL MASSICO – Saranno celebrati domani, sabato 7 febbraio, presso la Chiesa dei Santi Rocco e Martino i funerali di Paolo Ianniello, 29 anni trovato morto nel sottopassaggio della stazione
