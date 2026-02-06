Falciano del Massico trovato morto nel sottopassaggio della stazione | Paolo aveva 29 anni

La polizia ha trovato morto Paolo Ianniello, 29 anni, nel sottopassaggio della stazione di Falciano del Massico. L’imprenditore agricolo di Mondragone è stato rinvenuto senza vita ieri sera. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso.

È Paolo Ianniello, giovane imprenditore agricolo di 29 anni originario di Mondragone, l’uomo trovato privo di vita nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Falciano del Massico. La tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, quando alcuni pendolari hanno notato il corpo e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, guidati dal colonnello Bandelli, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni investigative e i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

DRAMMA. Ragazzo 29enne trovato morto nel sottopasso della stazioneAlcuni pendolari hanno trovato un uomo in gravissime condizioni nel sottopasso della stazione. Si tratta di Paolo Ianniello, 29 anni. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto ... casertace.net

IL NOME E LA FOTO. 29enne trovato morto nel sottopasso della stazione, fissati i funeraliFALCIANO DEL MASSICO – Saranno celebrati domani, sabato 7 febbraio, presso la Chiesa dei Santi Rocco e Martino i funerali di Paolo Ianniello, 29 anni trovato morto nel sottopassaggio della stazione ... casertace.net

