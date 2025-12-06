Verissimo tra gli ospiti del weekend Monica Guerritore Paolo Ruffini e Max Giusti

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 6 e 7 dicembre ci sono Monica Guerritore, Paolo Ruffini, Rossella Brescia, Max Giusti, Achille Costacurta, Corinne Clery e Ivana Spagna. Sabato 6 e domenica 7 dicembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo, intervista ritratto per una grande attrice del teatro e del cinema italiano: Monica Guerritore. Inoltre, saranno ospiti, con i loro racconti di vita: Paolo Ruffini, alla guida di Zelig On su Italia 1, Rossella Brescia e Corinne Clery. Da Forbidden Fruit,?evval Sam, l’attrice e cantante che interpreta Ender nella serie di Canale 5. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Verissimo, tra gli ospiti del weekend Monica Guerritore, Paolo Ruffini e Max Giusti

