Verissimo | Romina Power Umberto Tozzi Lino Banfi ed Enrica Bonaccorti tra gli ospiti

Silvia Toffanin torna con due nuove puntate di Verissimo, il talk show di Canale 5 in onda nel weekend. Ospiti di questa edizione sono Romina Power, Umberto Tozzi, Lino Banfi ed Enrica Bonaccorti, pronti a condividere aneddoti e emozioni con il pubblico.

Silvia Toffanin, come ogni weekend, torna a presidiare il pomeriggio di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 13 dicembre, e domani, domenica 14 dicembre. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 13 dicembre – ore 16.30. A Verissimo, per celebrare la sua lunga carriera musicale, sarà ospite Umberto Tozzi, andato in onda una settimana fa su Canale 5 con l’ultimo concerto live dall’Arena di Verona. Silvia Toffanin accoglierà anche Ambra Orfei, che parlerà per la prima volta del dolore per la scomparsa di suo marito. E ancora, la solarità del coreografo Garrison, in scena con lo spettacolo Garrison Christmas Show; l’unione tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz; e il momento pieno di gioia di una coppia che ha messo alla prova il proprio amore a Temptation Island e che oggi è marito e moglie: Gabriela e Giuseppe. Davidemaggio.it

