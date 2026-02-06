Palestra verso la Nazionale | Gattuso pronto a convocarlo la chiamata è vicina per il laterale del Cagliari

Il ct Gattuso si sta preparando a chiamare Marco Palestra in Nazionale. Il talento del Cagliari sta attirando l’attenzione e potrebbe ricevere presto la sua prima chiamata in azzurro. La decisione sembra ormai vicina, e nelle prossime settimane il giocatore potrebbe debuttare con la maglia della Nazionale.

Il talento del Cagliari, classe 2005, sta attirando l'attenzione con le sue ottime prestazioni alla Palestra Inter.

La Juventus valuta attentamente il potenziale trasferimento di un giovane esterno del Cagliari, stimato circa 40 milioni di euro.

Argomenti discussi: Italia verso i playoff: Gattuso si affiderà ai fedelissimi, ma inserirà Palestra e Verratti; Azzurri d’acciaio: la Nazionale di rugby verso il Sei Nazioni; Italia verso il playoff con due novità: spazio per Verratti e Palestra?; Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi.

