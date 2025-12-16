Palestra Inter il talento del Cagliari cresce | prima chiamata in nazionale in arrivo? Le novità in merito

Il talento del Cagliari, classe 2005, sta attirando l'attenzione con le sue ottime prestazioni alla Palestra Inter. Considerato una pista concreta, potrebbe presto ricevere la prima chiamata in nazionale, grazie alla sua continuità e personalità che stanno sorprendendo. Le novità indicano un interesse crescente attorno al giovane giocatore, destinato a una carriera promettente.

Palestra Inter è una pista concreta: il classe 2005 del Cagliari, di proprietà dell'Atalanta, convince per continuità e personalità. Le prestazioni offerte nelle ultime settimane hanno acceso i riflettori su Marco Palestra, esterno destro classe 2005 tra i profili più interessanti emersi nel panorama del Cagliari. Il giovane laterale, di proprietà dell' Atalanta, sta attraversando una fase di crescita costante che non è passata inosservata, né a livello di club né in ottica Nazionale. La sua evoluzione, maturata partita dopo partita, racconta di un calciatore sempre più pronto per palcoscenici di livello superiore.

