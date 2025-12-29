La Juventus valuta attentamente il potenziale trasferimento di un giovane esterno del Cagliari, stimato circa 40 milioni di euro. La situazione si sviluppa nella cornice del mercato, con attenzione particolare alle opportunità di rafforzamento per la rosa bianconera. La decisione finale dipenderà da diversi fattori, tra cui le valutazioni tecniche e le strategie di mercato della società. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla possibile operazione.

Palestra Juve: la dirigenza bianconera monitora con estrema attenzione l’esterno rivelazione del Cagliari, valutato 40 milioni. Gli aggiornamenti. Il mercato di gennaio si accende intorno ai giovani talenti più promettenti della Serie A e tra questi spicca indiscutibilmente il nome di Marco Palestra. L’esterno classe 2005, sbocciato definitivamente in questa stagione con la maglia del Cagliari, è diventato l’oggetto del desiderio delle grandi potenze del nostro campionato. Sebbene il cartellino sia saldamente di proprietà dell’ Atalanta, che lo ha ceduto in prestito secco gratuito ai sardi la scorsa estate, le prestazioni del ragazzo hanno attirato attenzioni pesanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, dalla Sardegna non hanno dubbi: si va verso questo scenario per il laterale in forza al Cagliari. Cosa rischia di succedere

Leggi anche: Adzic Juve, alla Continassa si sono ormai convinti: si va verso questo scenario. Deciso il futuro del giovane montenegrino

Leggi anche: Vlahovic Juve, svolta nel futuro del centravanti in scadenza a fine stagione: si va verso questo scenario! Tutti gli aggiornamenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Palestra resta al Cagliari o va via a gennaio? Atalanta, Inter e Juventus: le ultime di calciomercato; Inter e Juventus, cosa filtra su Palestra e l'idea di Atalanta e Cagliari; Gds – Palestra scatena l’asta: duello Juve-Inter, la situazione. Quotazione alta. E occhio; Fabrizio Romano – Juve, pressing su Palestra: anche l’Inter ci pensa.

Dalla Sardegna: Palestra dovrebbe terminare la stagione al Cagliari - Marco Palestra continua a essere uno dei profili più chiacchierati del mercato di gennaio. tuttojuve.com