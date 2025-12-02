ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente stradale si è verificato nella serata del 1° dicembre 2025, intorno alle 20, lungo la Strada Provinciale Castro–Pofi–Casilina, nel territorio di Castro dei Volsci, nel sud della provincia di Frosinone. L’impatto ha coinvolto due vetture e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari. Le verifiche dei Carabinieri. A raggiungere il luogo del sinistro è stata una pattuglia dei Carabinieri di Ripi, che ha ricostruito la dinamica iniziale: una Fiat Panda, guidata da una donna, si sarebbe scontrata con una Toyota condotta da un uomo che stava viaggiando lungo la via Casilina Sud. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Violento scontro tra due auto: restano ferite una donna ed una bimba di soli 3 anni. L'incidente lungo la sulla Castro–Pofi–Casilina