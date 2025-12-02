Violento scontro tra due auto | restano ferite una donna ed una bimba di soli 3 anni L’incidente lungo la sulla Castro–Pofi–Casilina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente stradale si è verificato nella serata del 1° dicembre 2025, intorno alle 20, lungo la Strada Provinciale Castro–Pofi–Casilina, nel territorio di Castro dei Volsci, nel sud della provincia di Frosinone. L’impatto ha coinvolto due vetture e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari. Le verifiche dei Carabinieri. A raggiungere il luogo del sinistro è stata una pattuglia dei Carabinieri di Ripi, che ha ricostruito la dinamica iniziale: una Fiat Panda, guidata da una donna, si sarebbe scontrata con una Toyota condotta da un uomo che stava viaggiando lungo la via Casilina Sud. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
PAOLA, VIOLENTO SCONTRO IN VIA SANT'AGATA: UTILITARIA SI RIBALTA E UN GIOVANE RESTA INCASTRATO TRA LE LAMIERE Intervento congiunto di 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Traffico in tilt nella zona centrale della città. Accertamenti in - facebook.com Vai su Facebook
Violento scontro nell’Aretino, auto distrutta nell’incidente. Salvato il conducente Vai su X
Violento scontro tra auto a Paola, una si ribalta: un giovane incastrato tra le lamiere - Il violento impatto a Paola ha provocato il ribaltamento di una Opel Corsa, che è rimasta adagiata su un fianco al centro della carreggiata: il giovane è stato estratto e trasportato in ospedale ... Lo riporta quicosenza.it
Paola, dopo un violento incidente giovane estratto da un’auto ribaltata - Scontro tra due vetture davanti al Centro veterinario: traffico in tilt e intervento congiunto di vigili del fuoco, 118 e polizia locale ... Segnala cosenzachannel.it
Scontro tra due auto a Paola, due feriti in zona Sant'Agata - Paura questa mattina in zona Sant’Agata, dove due automobili si sono scontrate lungo una delle principali arterie del quartiere. Scrive msn.com
Scontro frontale a Maracalagonis, tra i feriti una donna incinta e un bimbo - Tra i feriti in codice rosso anche una giovane incinta e un bambino. Segnala cagliaripad.it
Violento scontro tra due auto sulla A31, un veicolo si ribalta: il bilancio è di quattro feriti - ALBETTONE (VICENZA) – Quest'oggi, 29 novembre, lungo l’ autostrada A31 si è verificato un grave incidente. Segnala nordest24.it
Violento scontro frontale tra due auto in paese (FOTO), in azione i soccorsi: due donne in ospedale - Violento scontro frontale tra due auto all'ora di pranzo di martedì 25 novembre, sulla statale 237 a Roncone: in azione i soccorsi, due donne trasportate in ospedale. Segnala ildolomiti.it