È stata una giornata speciale, carica di emozioni e ricordi, quella vissuta dai ragazzi della 5°A diplomati nel 1970 presso l’Istituto tecnico industriale Statale di Forlì, che hanno deciso di ritrovarsi dopo ben 55 anni. Un appuntamento atteso e sentito, trasformato in una vera e propria festa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Dai banchi di scuola alla vita: dopo 55 anni si ritrovano i diplomati della 5°A del Marconi

