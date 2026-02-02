La partita tra Parma e Juventus si è chiusa con molte sorprese. McKennie si è messo in evidenza come un giocatore completo, mentre Cambiaso è stato criticato per il suo atteggiamento presuntuoso. I nostri voti mostrano chi si è distinto e chi invece ha deluso sul campo.

Pagelle Parma Juve (e contropagelle): che giocatore sta diventando McKennie? Il presuntuoso Cambiaso. I nostri voti. Durante l’ultimo appuntamento con la rubrica “Spagelljamo”, inserita nel programma “ Ma che partita hai visto? ” sul canale YouTube di .com, i giornalisti Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon hanno analizzato nel dettaglio la vittoria della Juventus contro il Parma. Il dibattito si è concentrato sulle prestazioni individuali, offrendo spunti interessanti sull’evoluzione tattica impressa da Luciano Spalletti. McKennie: la metamorfosi del “Jolly”. Uno dei punti focali della discussione è stato il rendimento di Weston McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Parma Juve (e contropagelle): McKennie giocatore totale, Cambiaso presuntuoso – VIDEO

Approfondimenti su Parma Juve

Analisi delle prestazioni di Juventus e Napoli nel confronto recente, con focus su Kelly, definito il Thuram della difesa, e Cambiaso, che ha mostrato alcune difficoltà.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Parma-Juventus 1-4, le pagelle della partita di Serie A; Parma-Juventus 1-4, pagelle: Bremer perfetto, McKennie fondamentale; Parma-Juventus, le pagelle: McKennie ancora super, 7,5. Bocciato Cambiaso, 5; Pagelle Parma-Juventus: Bremer e il problema dell'attacco (7,5), Yildiz stanco (5,5), Kalulu premio produzione (7).

Pagelle Juve: colonna Bremer, rivoluzione McKennie, David sa giocare. Cambiaso, puoi fare solo così…Voti e giudizi della squadra di Spalletti dopo il 4-1 al Parma: Locatelli ispira la svolta, Conceicao crea scompiglio ... tuttosport.com

Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer da centravanti (8), Spalletti a -1 dal NapoliIl poker per il -1. La Juventus esce vittoriosa dalla sfida contro il Parma al Tardini per 1-4. Un match giocato ottimamente con il primo tempo finito 0-2 grazie ai gol di Bremer e McKennie. ilmattino.it

Pagelle Parma-Juventus: Bremer e il problema dell'attacco (7,5), Yildiz stanco (5,5), Kalulu premio produzione (7) x.com

Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer decisivo con una doppietta - facebook.com facebook