Padrin | blinding della poltrona e voto del Consiglio in Provincia

Il presidente della Provincia di Belluno, Padrin, ha convocato le elezioni per tentare di rinnovare il suo incarico. La decisione arriva pochi giorni dopo una mossa che molti considerano improvvisa, sollevando dubbi tra gli altri rappresentanti e gli osservatori. La seduta del Consiglio in cui si è deciso tutto si è svolta con un voto che ha sorpreso alcuni, lasciando aperti diversi interrogativi sulla regolarità e le motivazioni dietro questa scelta.

Padrin, presidente della Provincia di Belluno, ha convocato le elezioni per la propria rielezione con un colpo di mano che solleva molte domande. Mercoledì 18 marzo 2026 si voterà per la Presidenza, ma il Consiglio comunale in carica – quello che si scioglierà due giorni prima, il 16 marzo – voterà il candidato. È un sistema che sembra un gioco di logica democratica, in cui il Presidente si protegge da ogni incertezza eccessiva, ma che, al contrario, solleva l'accusa di un "blinding" della poltrona. Il voto del Consiglio, dunque, non è soltanto un momento istituzionale, bensì un meccanismo di autoconferma.

