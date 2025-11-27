Convocazione della Conferenza del consiglio consultivo per il commercio e gli investimenti internazionali della provincia di Shandong 2025

China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito. JINAN, Cina, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 24 novembre si è tenuta a Jinan, nella provincia cinese dello Shandong, la Conferenza del consiglio consultivo per il commercio e gli investimenti internazionali della provincia di Shandong 2025. Organizzato dal China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shandong Sub-council, con il tema "Riunire la saggezza imprenditoriale globale per promuovere lo sviluppo commerciale innovativo", l'evento ha riunito oltre 50 consulenti internazionali e delegati provenienti da più di 10 Paesi e regioni tra cui Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Italia, Messico, Malesia, Singapore e Kenya. 🔗 Leggi su Iltempo.it

