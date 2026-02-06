Padre e figlio in fuga sullo scooter | arrestati dopo breve inseguimento con 172 grammi di cocaina

Da foggiatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Padre e figlio sono stati fermati dalla polizia a Foggia mentre viaggiavano su uno scooter con 172 grammi di cocaina. Gli agenti li hanno inseguiti per alcune strade prima di bloccarli e arrestarli. I due, rispettivamente di 56 e 23 anni, sono stati trovati in possesso della droga e portati in caserma.

I due sono stati arrestati poco dopo dalla polizia. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno recuperato e sequestrato 8 carte di debito e tre telefoni cellulari Padre e figlio sorpresi sullo scooter con 172 grammi di cocaina. È successo a Foggia, nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, quando gli agenti delle Volanti hanno arrestato i due uomini, foggiani, rispettivamente di 56 e 23 anni. In particolare, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio nel centro cittadino di Foggia, una ‘Volante’ ha notato un motociclo che procedeva a velocità sostenuta, non rispettando la segnaletica stradale.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Foggia Polizia

Sparatoria in strada durante lite con ex moglie, arrestati padre e figlio dopo fuga in moto

Nella periferia di Nardò, durante il pomeriggio di Capodanno, si è verificata una sparatoria in strada durante un litigio tra un uomo e la sua ex moglie.

Getta cocaina e hashish e prova a seminare la Polizia: arrestato dopo un breve inseguimento

Durante un intervento di pattuglia, un uomo ha tentato di sottrarsi ai controlli gettando droga e cercando di sfuggire alla polizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Foggia Polizia

Argomenti discussi: La partita di ping-pong della vita tra padre e figlio, e tra visibile e invisibile; Padre e figlio aggrediti in un parcheggio: Minacce, coltellate e cani aizzati contro di loro; Liberati padre e figlio di 5 anni detenuti dall’ICE, dopo le polemiche sull’arresto; Cittiglio, padre e figlio in spedizione punitiva: il ragazzo colpisce un 15enne con un tubo d'acciaio alla testa. Arrestato 46enne.

Palermo, imprenditore denuncia il pizzo: padre e figlio sotto accusaL’attività investigativa, condotta dagli agenti della squadra mobile guidata dal dirigente Antonio Sfameni e coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio della Direzione distrettuale antimafia ... livesicilia.it

padre e figlio inCittiglio, padre e figlio in «spedizione punitiva»: il ragazzo colpisce un 15enne con un tubo d’acciaio alla testa. Arrestato 46enneDopo aver individuato il giovane, sotto minaccia (forse di un'arma da fuoco), l’uomo avrebbe costretto il quindicenne a venir picchiato dal figlio ... milano.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.