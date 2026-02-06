Padre e figlio in fuga sullo scooter | arrestati dopo breve inseguimento con 172 grammi di cocaina

Padre e figlio sono stati fermati dalla polizia a Foggia mentre viaggiavano su uno scooter con 172 grammi di cocaina. Gli agenti li hanno inseguiti per alcune strade prima di bloccarli e arrestarli. I due, rispettivamente di 56 e 23 anni, sono stati trovati in possesso della droga e portati in caserma.

I due sono stati arrestati poco dopo dalla polizia. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno recuperato e sequestrato 8 carte di debito e tre telefoni cellulari Padre e figlio sorpresi sullo scooter con 172 grammi di cocaina. È successo a Foggia, nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, quando gli agenti delle Volanti hanno arrestato i due uomini, foggiani, rispettivamente di 56 e 23 anni. In particolare, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio nel centro cittadino di Foggia, una ‘Volante’ ha notato un motociclo che procedeva a velocità sostenuta, non rispettando la segnaletica stradale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Foggia Polizia

Nella periferia di Nardò, durante il pomeriggio di Capodanno, si è verificata una sparatoria in strada durante un litigio tra un uomo e la sua ex moglie.

Durante un intervento di pattuglia, un uomo ha tentato di sottrarsi ai controlli gettando droga e cercando di sfuggire alla polizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Foggia Polizia

Argomenti discussi: La partita di ping-pong della vita tra padre e figlio, e tra visibile e invisibile; Padre e figlio aggrediti in un parcheggio: Minacce, coltellate e cani aizzati contro di loro; Liberati padre e figlio di 5 anni detenuti dall’ICE, dopo le polemiche sull’arresto; Cittiglio, padre e figlio in spedizione punitiva: il ragazzo colpisce un 15enne con un tubo d'acciaio alla testa. Arrestato 46enne.

Palermo, imprenditore denuncia il pizzo: padre e figlio sotto accusaL’attività investigativa, condotta dagli agenti della squadra mobile guidata dal dirigente Antonio Sfameni e coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio della Direzione distrettuale antimafia ... livesicilia.it

Cittiglio, padre e figlio in «spedizione punitiva»: il ragazzo colpisce un 15enne con un tubo d’acciaio alla testa. Arrestato 46enneDopo aver individuato il giovane, sotto minaccia (forse di un'arma da fuoco), l’uomo avrebbe costretto il quindicenne a venir picchiato dal figlio ... milano.corriere.it

Francesco Emilio Borrelli. Logandeep · Papaoutai (Afro Soul). "Il sogno di mio figlio è diventare pilota. E io, da padre, per Carnevale ho provato a fare una cosa semplice ma importante: aiutarlo a sognare. Gli ho creato il vestito di Max Verstappen, perché per u facebook

Dio padre sorregge la figura gracile ed esangue del Figlio morto (una Pietà) che ha sulle spalle un'aquila (rarissima la figura dell'aquila come Spirito Santo) il monocromo fa sembrare le figure statue marmoree,ombre e luci creano un profondo pathos. Robert x.com