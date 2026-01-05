Durante un intervento di pattuglia, un uomo ha tentato di sottrarsi ai controlli gettando droga e cercando di sfuggire alla polizia. La fuga è durata poco, e l’intervento si è concluso con il suo arresto. Questo episodio evidenzia l’importanza della presenza e dell’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Ha provato a scappare non appena ha visto i poliziotti, cercando di gettare via la droga mentre correva, ma il suo tentativo è durato poco. È finita in manette la serata di un uomo che, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dalla Polizia: addosso, oltre allo stupefacente, aveva anche un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Getta cocaina e hashish e prova a seminare la Polizia: arrestato dopo un breve inseguimento

