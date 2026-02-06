Oxlade-Chamberlain al Celtic | l’inglese a Glasgow per le visite mediche

Alex Oxlade-Chamberlain è arrivato a Glasgow per le visite mediche e per firmare il contratto con il Celtic. L’inglese, che ha giocato con Liverpool e Arsenal, si sottopone ora ai controlli prima di ufficializzare il trasferimento. La trattativa è ormai in fase avanzata e il club scozzese conta di annunciare presto l’accordo.

Blitz scozzese per Alex Oxlade-Chamberlain. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'ex centrocampista di Liverpool e Arsenal è sbarcato a Glasgow nelle scorse ore per formalizzare il suo passaggio al Celtic. Le parti hanno raggiunto un accordo verbale totale: per il calciatore è pronto un contratto a breve termine di sei mesi, con un'opzione di rinnovo già discussa per la stagione successiva. Oxlade-Chamberlain, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Be?ikta?, si sottoporrà ai test medici di rito prima della firma sul contratto che segnerà il suo debutto in Scottish Premiership.

