la roma vince a glasgow doppietta ferguson e 3 0 al celtic

La Roma conquista una vittoria convincente a Glasgow, battendo il Celtic 3-0 in Europa League. Con una doppietta di Ferguson, gli uomini di Gasperini ottengono la terza vittoria consecutiva, salendo a 12 punti e rafforzando la loro posizione per i playoff. La squadra mostra un gioco brillante, rilanciando le speranze di qualificazione.

GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – E' una Roma brillante e convincente quella che domina in casa del Celtic e trova la terza vittoria consecutiva in Europa League: 0-3 il risultato a favore degli uomini di Gian Piero Gasperini, che si mettono alle spalle le due sconfitte di fila in campionato, salgono a 12 punti e provano a blindare i playoff, mantenendo viva la possibilità di chiudere tra le prime otto. Tanti i cambi di Gasperini rispetto alla sconfitta di Cagliari: Dybala parte dalla panchina, alle spalle di Ferguson ci sono Soulè, unica conferma là davanti, e la novità El Shaarawy, alla prima stagionale da titolare nella competizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it