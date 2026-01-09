Musica live gastronomia e fiumi di birra | dopo vent' anni torna il Rubicone Beer Fest
Il Rubicone Beer Fest torna dopo vent’anni, offrendo un’occasione per vivere tre giorni di musica dal vivo, gastronomia e birra Forst. Situato in Romagna, questo evento rappresenta un incontro tra tradizione e divertimento, proponendo un’esperienza autentica e rilassante. Un’occasione per appassionati e famiglie di condividere momenti piacevoli, in un’atmosfera semplice e conviviale, lontano dai clamori delle grandi manifestazioni.
Quando l'Oktoberfest fuori stagione incontra la Romagna. Tre giorni no stop di musica, buon cibo e birra Forst. Saranno proprio questi gli ingredienti che andranno a colorare l'inverno romagnolo. Dal 16 al 18 gennaio Savignano sul Rubicone riscopre vent'anni dopo uno di quegli eventi iconici che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
