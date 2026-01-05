Winter Critical Beer | a Sestri Levante torna l' appuntamento d' inverno con la birra artigianale
A Sestri Levante torna Winter Critical Beer, giunta alla settima edizione. L’evento si svolge all’ex Convento dell’Annunziata e offre tre giorni dedicati alla degustazione di birra artigianale e prodotti gastronomici locali. Un’occasione per scoprire le novità del panorama brassicolo e valorizzare le eccellenze del territorio in un contesto tranquillo e autentico.
Nuovo appuntamento con il Winter Critical Beer, l'evento giunto alla settima edizione che propone tre giorni di degustazione di birra artigianale e gastronomia locale all'ex Convento dell'Annunziata a Sestri Levante. La manifestazione, a cura dell'associazione Dal Mastro Birraio e del Riviera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
@patchukostyle djset al Winter Critical Beer 2026!! Sabato 10 gennaio al @conventodellannunziata a Sestri Levante in Baia del Silenzio!! #patchukostyle #wintercriticalbeer2026 #rivieracriticalbeer #facileberebirrainestate - facebook.com facebook
