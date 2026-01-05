Winter Critical Beer | a Sestri Levante torna l' appuntamento d' inverno con la birra artigianale

A Sestri Levante torna Winter Critical Beer, giunta alla settima edizione. L’evento si svolge all’ex Convento dell’Annunziata e offre tre giorni dedicati alla degustazione di birra artigianale e prodotti gastronomici locali. Un’occasione per scoprire le novità del panorama brassicolo e valorizzare le eccellenze del territorio in un contesto tranquillo e autentico.

@patchukostyle djset al Winter Critical Beer 2026!! Sabato 10 gennaio al @conventodellannunziata a Sestri Levante in Baia del Silenzio!! #patchukostyle #wintercriticalbeer2026 #rivieracriticalbeer #facileberebirrainestate - facebook.com facebook

Six districts in Russia's Yakutia risk being left without heating during extreme cold of -42°C. Districts are facing a critical coal shortage at boiler plants. Fuel reserves have been nearly exhausted amid severe cold. By the way, in October the regional head said th x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.