Winter Critical Beer | a Sestri Levante torna l' appuntamento d' inverno con la birra artigianale

Da genovatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sestri Levante torna Winter Critical Beer, giunta alla settima edizione. L’evento si svolge all’ex Convento dell’Annunziata e offre tre giorni dedicati alla degustazione di birra artigianale e prodotti gastronomici locali. Un’occasione per scoprire le novità del panorama brassicolo e valorizzare le eccellenze del territorio in un contesto tranquillo e autentico.

Nuovo appuntamento con il Winter Critical Beer, l'evento giunto alla settima edizione che propone tre giorni di degustazione di birra artigianale e gastronomia locale all'ex Convento dell'Annunziata a Sestri Levante. La manifestazione, a cura dell'associazione Dal Mastro Birraio e del Riviera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

