Ottima cucina e nessuna polemica nella puntata migliore di questa edizione

I concorrenti di MasterChef 15 si sono confrontati ieri sera con una lezione di cucina etica delle professioniste di Roots, guidate da Jessica Rosval. La puntata si è rivelata la migliore di questa stagione, con piatti gustosi e nessuna polemica. I concorrenti hanno imparato nuove tecniche e si sono sfidati in un clima più tranquillo del solito.

I eri sera a MasterChef 15 i concorrenti hanno ricevuto una magnifica lezione di cucina etica grazie alle professioniste dell'associazione multiculturale Roots, capitanate da Jessica Rosval. Jeremy Chan, chef star londinese, ha regalato preziosi consigli per piatti alla griglia, mentre i gelati gourmet sono stati i protagonisti di un difficile Pressure Test. L'esterna in Norvegia ha riservato un'amara sorpresa per Carlotta, Dorella, Matteo L. e Matteo R. La nona puntata ha finalmente dimostrato il lato più piacevole e gioioso di una delle edizioni meno interessanti della storia dello show.

