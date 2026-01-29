Il Comune di Catania riapre i termini per la partecipazione all’Osservatorio sui beni confiscati

Il Comune di Catania ha riaperto i termini per iscriversi all’Osservatorio sui beni confiscati. Da oggi, cittadini, associazioni e realtà locali possono presentare le domande per entrare a far parte di questa commissione che si occupa di decidere come usare, in modo sociale e istituzionale, i beni sottratti alla criminalità organizzata. L’istituzione, creata nel 2025 con il nuovo regolamento comunale, vuole coinvolgere più persone e gruppi nel processo decisionale. La riapertura dei termini permette di ampliare la partecipazione e di rafforz

L'amministrazione comunale di Catania ha riaperto i termini per la partecipazione all'Osservatorio di concertazione permanente per l'uso istituzionale e sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, istituito nel 2025 in attuazione del nuovo regolamento comunale.

